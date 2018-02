Piagge: anziana si sente male e muore nella sua abitazione

Una donna di 79 anni ha perso la vita nella sua abitazione in via Vasco Viviani, nel quartiere delle Piagge, a Pisa. E' accaduto oggi, venerdì 2 febbraio. Sul posto, poco dopo le 14.30, è intervenuta un'ambulanza del 118 con a bordo il medico. Le cause del decesso sarebbero da ricondurre a cause naturali, probabilmente un malore. Sul posto per ulteriori accertamenti, anche la Polizia di Stato.