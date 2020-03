Coronavirus, primo decesso in Valdera: muore una donna di Peccioli

La Valdera registra oggi il primo decesso di una persona risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una donna di 78 anni di Peccioli, ricoverata da alcuni giorni in ospedale.



I numeri dei contagi crescono nel pisano. Oggi, 20 marzo, nell'ambito territoriale dell'Asl Toscana Nord Ovest (dati delle ore 16 e riferiti alle 24 ore precedenti), sono 32 i nuovi casi registrati (13 Pisa, 19 Valdera).

Per quanto riguarda invece l'ambito territoriale dell'Asl Toscana Centro due persone positive a San Miniato: si tratta di una donna di 48 anni, che si trova in isolamento in buone condizioni presso il proprio domicilio, e un uomo di 65 anni ricoverato in condizioni stabili all'ospedale di Empoli.

