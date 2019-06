Si sente male mentre passeggia in spiaggia: anziana turista trovata morta

Un tam tam su Facebook per ritrovare un'anziana scomparsa sul litorale pisano. La macchina delle ricerche, coordinate dalla Prefettura, si era messa poi in moto ma senza lieto fine. La donna infatti, Elsa Lorenzini, 87 anni, residente a Modena e che da qualche anno trascorreva le vacanze a Marina di Pisa, è stata ritrovata morta sabato, 15 giugno, sulla spiaggia a Calambrone.

Probabilmente fatale un malore che ha colpito l'anziana senza lasciarle scampo.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva lasciato la propria abitazione a Marina per fare una passeggiata in spiaggia. L'ipotesi più accreditata è che sia stata colta da un malore mentre si trovava sul bagnasciuga e che il mare l'abbia inghiottita, trascinando poi il corpo a diverse centinaia di metri di distanza.