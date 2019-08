Donna malmenata di notte in Piazza Cavalieri: 24enne denunciato ed espulso

Momenti di violenza ieri notte, 25 agosto, in Piazza dei Cavalieri. La Polizia è intervenuta a seguito della chiamata di alcuni passanti, che hanno raccontato di aver visto un uomo malmenare una donna. Alcuni testimoni sul posto, dopo l'intervento degli agenti, hanno poi riferito che la ragazza è stata anche trascinata a terra. Di lei però non c'era già più traccia al momento dell'arrivo della Polizia.

Quando gli operatori sono arrivati è stato rintracciato il presunto aggressore, un cittadino tunisino di 24 anni, risultato poi senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. Alla vista degli agenti il giovane ha opposto resistenza in modo violento, sfogandosi poi sull'auto di servizio danneggiandone l'abitacolo ed i vetri. Un agente ha riportato un trauma distorsivo al polso nel tentativo di contenere le intemperanze del soggetto. Per queste azioni è stato denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

A seguito della risultante inosservanza ad un precedente decreto di espulsione, per il 24enne è stato predisposto per oggi l'accompagnato presso il centro per i rimpatrio di Torino per la nuova espulsione.