Cade dal sesto piano di un palazzo: morta

E' morta all'ospedale di Pisa dove era stata trasportata dopo essere caduta dal sesto piano di un palazzo nella zona di Cisanello a Pisa. La vittima è una donna che è precipitata poco dopo mezzanotte della notte scorsa, tra domenica 17 e lunedì 18 giugno. Nella caduta ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in codice rosso, in gravi condizioni, al pronto soccorso dove però non è riuscita a salvarsi.

Sull'episodio indaga la Polizia che ha escluso sin da subito la strada dell'omicidio. Al vaglio l'ipotesi del suicidio o della caduta accidentale.