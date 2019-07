Donna si sente male in casa: salvata da un poliziotto

Salvataggio in extremis compiuto da un poliziotto in servizio presso il Commissariato di Pontedera. L'agente sabato sera, 29 giugno, mentre stava rientrando nella sua abitazione a Bientina, ha sentito grida d'aiuto provenire da una casa poco distante.

Immediatamente si è diretto insieme alla compagna nel luogo da dove provenivano le urla e ha notato un'anziana di oltre 90 anni che chiedeva aiuto per la figlia che aveva avuto un malore.

Entrato nella casa, il poliziotto ha visto una donna distesa a terra, portatrice di tracheotomia collegata a una bombola di ossigeno, che respirava a fatica poiché nella caduta si era staccato il tubo.

Dopo aver attivato il 118, il poliziotto e la compagna, seguendo le istruzioni telefoniche del personale medico, hanno iniziato le manovre per stabilizzare la donna, adagiandola in posizione supina e riattivando la respirazione artificiale. L'ambulanza arrivata poi sul posto ha trasportato la donna in ospedale, mentre il poliziotto e la compagna hanno atteso l’arrivo di una parente per affidargli la novantenne rimasta sola.