Donna vuole uccidersi: un poliziotto si finge suo amico e la salva

Un tentativo di suicidio che fortunatamente non è andato a buon fine, grazie al provvidenziale intervento della Polizia.

Nella serata di ieri infatti, 4 aprile, era arrivata al 113 una chiamata da parte di una donna che segnalava che una sua amica le aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

La Sala Operativa della Questura si è subito attivata e, rintracciato il numero, l’operatore del 113, fingendosi un amico, è entrato in comunicazione con la donna, riuscendo ad acquistarne la fiducia al punto che la donna gli ha confermato i propositi suicidi ma dicendo anche il luogo in cui si trovava.

Subito l’agente, insieme ad una Volante, ha raggiunto l’abitazione della signora, calmandola prima che effettuasse gesti autolesionistici.

Sul posto è intervenuta una ambulanza medicalizzata. Accertato comunque un precario stato di salute, la donna è stata trasferita presso una struttura sanitaria.