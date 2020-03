Coppia di anziani va nel bosco in cerca di asparagi: la signora si perde

Erano andati a fare una passeggiata nel bosco in cerca di asparagi dividendosi i percorsi, ma al punto di ritrovo la signora non è pervenuta. Protagonista dell'episodio una coppia di anziani 80enni. Sul posto, ieri sera, 13 marzo intorno alle 21, in via Porcari, a Calambrone, sono intervenuti i soccorsi con la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, coadiuvati anche dalle unità cinofile e da personale specializzato in topografia applicata al soccorso.

La ricerca è proseguita per tutta la notte e stamani, verso le 9, la signora è stata trovata confusa ma in buone condizioni di salute.



I coniugi, fanno sapere dalla Questura, saranno deferiti alla Procura per la violazione delle norme sugli spostamenti delle persone prevista dai recenti decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per limitare il contagio da Coronavirus.

"La norma che prevede il divieto ammette poche eccezioni, come ormai tutti sanno, e in questo caso specifico questo comportamento ha portato l’impiego di forze di polizia e volontari, con evidente pericolo di assembramenti tra i soccorritori ed il personale sanitario che si sono per ore dedicati alla ricerca della donna in un momento particolare per il quale si è più volte, ed a gran voce, chiesto ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni se non per concrete necessità - sottolineano dalla Questura - i controlli sull’attuazione dei divieti al transito pedonale e veicolare continueranno a cura di tutte le forze di Polizia e delle Polizie Municipali di tutta la provincia di Pisa, anche nel fine settimana".