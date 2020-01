Donna scomparsa da Santa Maria a Monte: ricerche in corso

Ricerche in corso dal tardo pomeriggio di lunedì, 13 gennaio, a Santa Maria a Monte. Ad essere scomparsa la signora Eleonora, 80 anni, che si è allontanata da casa, zona Lungomonte. Sul posto per le ricerche dell'anziana squadre di volontari e Vigili del fuoco con unità cinofile e personale specializzato in topografia. Nella mattinata sono previste anche una serie di sorvoli con l'elicottero del reparto volo di Arezzo e una ricognizione delle aree con l'utilizzo di droni.

Chiunque avesse notizie della signora è pregato di contattare le forze dell'ordine.