Donna scomparsa nel volterrano: ricerche in corso

Ricerche in corso dall'una di notte a Badia Camaldolese, località Le Balze nel comune di Volterra. Scomparsa infatti una donna di circa 60 anni residente nel volterrano. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Saline oltre ad un mezzo unità di comando locale UCL con personale specializzato in topografia applicate al soccorso TAS con unità cinofile. È stato allertato anche l’elicottero del reparto volo di Arezzo per la ricognizione della zona. Sul posto sono presenti i Carabinieri.

AGGIORNAMENTO: TROVATA MORTA LA DONNA SCOMPARSA