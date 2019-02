Trascinata dall'auto del fidanzato: è grave

Una vicenda su cui stanno cercando di fare piena luce i Carabinieri. E' quella avvenuta l'altra sera a Pisa. Una donna sui 30 anni sarebbe stata trascinata dall'auto del fidanzato e si è rivolta poi al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello. La giovane ha riportato varie fratture ed è ricoverata in gravi condizioni.

E' la madre di lei ad aver chiesto approfondimenti al Comando dei Carabinieri per verificare cosa sia avvenuto tra i due. L'uomo è stato ascoltato dai militari ai quali ha raccontato che si è trattato solamente di un incidente. La donna sarebbe rimasta impigliata con la maglia nella portiera ed è stata poi trascinata per alcuni metri dall'auto. Una dinamica però che è tutta da verificare anche attraverso accertamenti sul veicolo.