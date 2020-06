Solidarietà: nove club di servizio pisani uniti per la 'Casa della Giovane' di Navacchio

Un dono nel segno della solidarietà è quello che i club di servizio della città di Pisa consegneranno martedì 23 alle 10.30 all’associazione ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale al servizio della giovane) che gestisce la 'Casa della Giovane' di Navacchio.

L’iniziativa è promossa da Rotary Pisa, Pisa Galilei, Pisa Pacinotti, Lions Host, Lions Certosa, Soroptimist, club Inner Wheel e associazioni AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani Sezione di Pisa) e FIDAPA di Pisa, saldamente uniti nel comune intento di sposare un progetto unitario a sostegno di una realtà che fa della solidarietà la propria missione. Scopo dell’iniziativa è contribuire alla realizzazione del progetto educativo 'Il Giardino delle Idee', finalizzato alla socializzazione e alla crescita individuale delle ospiti della struttura. La 'Casa della Giovane' è la casa-famiglia gestita dall’associazione di volontariato ACISJF la cui finalità è accogliere giovani donne in difficoltà con i propri figli.

I nove club service pisani si sono coordinati per costituire un comitato interclub con l’intento di individuare e realizzare congiuntamente iniziative solidali in linea con i propri scopi statutari. I valori che i nove club di servizio condividono e la visione generale di solidarietà verso i meno fortunati, sono stati la base comune sulla quale hanno potuto facilmente trovare un accordo per farsi carico di un progetto unitario. Il contributo offerto dal service congiunto servirà a sostenere il recupero di una struttura annessa all’edificio principale, attualmente impraticabile e inagibile, per poter realizzare una ludoteca e un servizio di doposcuola, destinato ai bambini ospiti della casa e a quelli del territorio, e per poter svolgere attività formative per le mamme, con ricadute positive sia dal punto di vista sociale che occupazionale.

“In un mondo che deve ogni giorno affrontare nuove sfide - è la dichiarazione unitaria del comitato interclub - mettere in rete le intenzioni solidali appare come una buona indicazione di speranza per i nostri giovani”.

Fanno parte del comitato interclub congiunto: Gino Dini (presidente Rotary club Pisa), Giuseppe Turchetti (delegato interclub Rotary club Pisa), Andrea Maestrelli (presidente Rotary Pisa Galilei), Gianpaolo Russo (delegato interclub Rotary Pisa Galilei), Grazia Salimbeni (presidente Rotary Pisa Pacinotti), Marianna Aste Di Bugno (presidente Lions Pisa Host), Pietropaolo Triglia (delegato interclub Lions Pisa Host), Dino Dringoli (presidente Lions Pisa Certosa), Isabella Ferulli (delegata interclub Lions Pisa Certosa), Patrizia Paoletti (presidente Soroptimist club Pisa), Marinella Pasquinucci (delegata interclub Soroptimist Pisa), Cristina Cagianelli (presidente Inner Wheel), Silvia Peroni (presidente AMMI) Maria Chiara Masoni (presidente Fidapa BPW).