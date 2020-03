Coronavirus: cooperativa dona prodotti al reparto Rianimazione dell'ospedale di Pontedera

Questa mattina la Cooperativa Alioth Group ha donato diversi prodotti utili per il contenimento e la prevenzione del Coronavirus all'ospedale Felice Lotti di Pontedera. A consegnare i prodotti destinati al reparto di Rianimazione pontederese, è stato il presidente di Alioth Group, Matteo Bagnoli. All'interno del pacco consegnato ad una infermiera erano presenti dispositivi di protezione personale usa e getta; guanti, mascherine e una mascherina professionale a 4 filtri. In più sono stati donati gel igienizzanti per le mani e prodotti disinfettanti a base di clorexidina.

"Un piccolo contributo per chi ogni giorno è in prima linea a combattere contro questo tremendo virus. Nei prossimi giorni forniremo altri prodotti all'ospedale Lotti" sottolinea Bagnoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.