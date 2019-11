Doping per la palestra ordinato via chat, 36 denunciati: perquisizioni anche a Pisa

I carabinieri del Nas di Firenze hanno bloccato un traffico di sostanze dopanti proibite provenienti da Polonia e India al termine dell'indagine denominata 'Mito', chiaro riferimento al culto della bellezza estetica nel culturismo. La vicenda è partita da un primo sequestro avvenuto in un ufficio postale di Figline Valdarno nel novembre 2018, con gli sviluppi che hanno portato all'operazione sfociata nei giorni scorsi con perquisizioni anche a Pisa.

In tutto sono stati coinvolti 150 militari dell'Arma. Tutto è partito da un pacco bloccato un anno fa destinato ad un personal trainer che esercitava la professione in alcune palestre fiorentine. Al momento della perquisizione in possesso dell'uomo sono state trovate numerose compresse e fiale di sostanze, fra cui 15 farmaci a base della sostanza stupefacente nandrolone provenienti dall'India e prive di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Le successive indagini hanno ricostruito il meccanismo che aveva un centro di smistamento in provincia di Torino: la merce veniva ricevuta lì, per poi essere inviata ai clienti.

Sono state tracciate oltre un centinaio di spedizioni di plichi, con versamento di denaro su carte Postepay, intestate o in uso all'indagato, per una somma di 50mila euro. Denunciate 36 persone per ricettazione, tra frequentatori di palestre e body-builders amatoriali

Le province coinvolte: Bergamo, Bologna, Brescia, Catanzaro, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Latina, Messina, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Savona, Siracusa, Terni, Torino, Trapani, Udine, Vibo Valentia e Vicenza. Le perquisizioni hanno portato al sequestro totale di 3.719 compresse e 604 fiale di farmaci/sostanze anabolizzanti (steroidi, ormoni, estrogeni, eritropoietina, nandrolone) per un valore di 35mila euro, che si aggiungono alle quasi 500 unità già sequestrate nel corso delle indagini.