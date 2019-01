Viabilità, via Immaginetta: si sperimenta il doppio senso di marcia

Dopo la riapertura del ponte di via Immaginetta, a seguito delle richieste e delle segnalazioni ricevute dai residenti della zona, l’amministrazione comunale di Pisa ha deciso di istituire temporaneamente il doppio senso di circolazione in via sperimentale, nel tratto di via Immaginetta da via Putignano fino al cavalcavia. Sul ponte, in attesa della completa riapertura, permane per adesso il senso unico e il divieto di transito per i veicoli pesanti e gli autobus.

