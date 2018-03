Neve a Pisa: primi fiocchi nella serata di mercoledì

Poca, leggera, in attesa della nottata. Il tam tam sui social procede nella serata di mercoledì 28 febbraio in attesa della neve, dopo che le istituzioni si sono attivate per porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i disagi per eventuali gelate.

Le prime segnalazioni di fiocchi di neve nella città di Pisa ci sono state a partire dalle 23.30, specialmente nella zona di Porta a Lucca. Qualcosa si è visto anche in San Marco e Marina, primissime spolverate sulle auto. Più marcata la presenza di precipitazioni in altre zone della provincia, in aree più vicine ai monti. Vecchiano, in particolare Avane, ma anche Cascina e Calcinaia. Poi nella parte sud della provincia, come a Saline di Volterra.

E' ancora poca, pochissima, la neve. Se imbiancata sarà, i cittadini di Pisa e provincia la troveranno al loro risveglio.