Droga nascosta in un'aiuola pronta per essere venduta: due arresti

Arrestati due cittadini senegalesi di 30 e 23 anni ieri, 26 giugno, in piazza dei Cavalieri a Pisa. Le manette sono scattate durante un controllo, per il contrasto dello spaccio di droga, da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pisa, insieme al personale della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana di Firenze.

I due sono stati sorpresi mentre cedevano ad un giovane studente del posto 5 grammi di marijuana. Il successivo controllo nella zona di spaccio ha permesso il rinvenimento di ulteriori 20 grammi della stessa sostanza, abilmente nascosti in un’aiuola, droga che veniva di volta in volta prelevata per poi essere ceduta ai vari acquirenti.

Nel corso della perquisizione personale a carico dei due è stata trovata e sequestrata una somma di denaro di 120 euro.



Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando di via Guido da Pisa e verranno giudicati nella mattinata di oggi con rito direttissimo dal Tribunale di Pisa.