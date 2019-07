Cocaina e hashish in un tronco d'albero in piazza Santa Caterina

Diciassette mezzi controllati e 28 persone identificate. E' il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza in tutta la provincia di Pisa, durante lo scorso weekend.

Le operazioni hanno consentito di segnalare alle Prefetture competenti 2 persone, fermate nella zona di Migliarino (Vecchiano), per detenzione di cocaina per uso personale. Per i due è scattato il contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida. Per uno di questi, alla guida di un ciclomotore, è stato anche disposto il fermo amministrativo del mezzo.

Nel centro storico di Pisa, inoltre, con l’ausilio delle unità cinofile, è stato rinvenuto, nascosto nel tronco di un albero in piazza Santa Caterina, un involucro contenente 6 dosi complessive di hashish e cocaina.