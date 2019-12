Droga in un bar: nei guai un 23enne

Nel pomeriggio di ieri, 9 dicembre, gli agenti del Commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Pontedera, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo in un bar del centro dove era stata segnalata la presenza di ragazzi che trafficavano con sostanze stupefacenti.

Il controllo ha permesso di identificare una decina di giovani, in gran parte minorenni e stranieri. Uno di questi, 23enne, è stato trovato in possesso di una dose di droga e di un coltellino, pertanto è stato denunciato per porto abusivo d’armi e segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di sostanze stupefacenti.