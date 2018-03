Via Mascagni: droga nascosta nel motore di un climatizzatore

Nella giornata di ieri, 28 febbraio, la Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza e personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, ha effettuato una serie di controlli nella zona della stazione.

Gli agenti hanno ispezionato nel pomeriggio tutto il quartiere con particolare riguardo alle Gallerie Gramsci anche con l’impiego di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Alle ore 17,00 circa grazie anche alla segnalazione di alcuni cittadini che si sono rivolti agli equipaggi in pattugliamento, è stato trovato in via Mascagni, nascosto all’interno del motore di un climatizzatore, un involucro contenente 12 grammi di hashish, già suddiviso in otto confezioni pronte per essere cedute.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono state avviate indagini per identificare chi ha nascosto la droga, sicuramente così sottratta allo spaccio.

Inoltre alcuni extracomunitari che si trovavano nelle vicinanze sono stati bloccati ed accompagnati in Questura per identificazione ed accertamenti.



Sempre nel corso della giornata di ieri Volanti e Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno effettuato, nell’ambito dell’operazione 'Security Breath', controlli nel centro città nel corso dei quali sono state identificate 8 persone e controllati 4 autoveicoli.