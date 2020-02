Trovato con droga e documenti falsi: arrestato 36enne

I Carabinieri di Pontedera, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato ieri 3 febbraio a Ponsacco un 36enne di nazionalità albanese per detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno hanno controllato d'iniziativa l’uomo che è stato sorpreso in possesso di documenti contraffatti e di 3 grammi e mezzo di cocaina, suddivisa in 5 dosi. E' così scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire altri 4 grammi e mezzo della stessa sostanza. L’uomo è stato trattenuto in camere di sicurezza e verrà giudicato stamani con rito direttissimo.