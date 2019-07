Viale Gramsci, droga nascosta nella parrucca: arrestata 39enne

La Guardia di Finanza, nell'ambito dei controlli in centro e zona stazione disposti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha arrestato una donna nigeriana di 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie all'ausilio delle unità cinofile, i militari hanno trovato in possesso della donna, durante un controllo in Viale Gramsci, 12 dosi di marijuana nascoste sia nel reggiseno che nella parrucca. Gli accertamenti si sono quindi spostati presso la sua abitazione, dove sono stati trovati altri involucri pronti per essere venduti e la bilancia utilizzata per frazionare la droga.

Il sequestro in totale ha riguardato circa 85 grammi di marijuana, insieme ad 800 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche una decina di parrucche, usate dalla donna, secondo gli inquirenti, come camuffamento al fine di rendersi difficilmente individuabile.