Piazza dei Cavalieri: trovati 78 grammi di droga in un calzino dentro l'aiuola

Nel tardo pomeriggio di ieri, 11 gennaio, la Guardia di Finanza di Pisa ha eseguito un servizio di controllo antispaccio, in esecuzione di quanto disposto dal Comitato Ordine e Sicurezza, il quale ha richiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio.

Perlustrando il centro storico, i militari si sono soffermati in Piazza dei Cavalieri. Tra i cespugli di un'aiuola in zona hanno trovato un calzino che conteneneva 9 involucri contenenti hashish perfettamente confezionati in dosi di circa 2 grammi l'una, più 7 sacchettini contenenti infiorescenze di marijuana del peso complessivo di 60 grammi.

La sostanza stupefacente, in tutta evidenza pronta per la vendita nelle zone della movida cittadina, è stata sottoposta a sequestro.