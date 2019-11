Fermato con 25 grammi di marijuana alla stazione

Lo scorso weekend, presso la stazione ferroviaria di San Romano, nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati replicati i controlli, già attuati lo scorso mese, dai finanzieri della Compagnia di San Miniato insieme ai colleghi delle unità cinofile della Compagnia di Pisa.

Nel corso del servizio sono stati effettuati molti controlli nei confronti di viaggiatori, in arrivo e in partenza, ed anche in questa occasione le unità cinofile anti-droga sono state determinanti nella segnalazione di 'soggetti a rischio'.

Ad essere fermato è stato un 23enne nigeriano che si aggirava nei pressi della stazione. I finanzieri, a seguito del controllo, hanno rinvenuto sulla sua persona 8 involucri di cellophane contenenti in totale 25 grammi di marijuana, nonché 500 euro ritenuti provento dell’attività illecita di vendita. il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per spaccio di sostanze stupefacenti.