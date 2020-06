In treno con la droga: nei guai tre giovani

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, nella tarda serata di ieri 11 giugno, hanno effettuato controlli, con l’ausilio delle unità cinofile, ai passeggeri in transito presso la stazione ferroviaria.

Grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati fermati tre ragazzi toscani, successivamente trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Le successive ispezioni, infatti, hanno consentito il rinvenimento di droghe, sia leggere che pesanti, astutamente nascoste dai giovani.

I tre sono stati segnalati amministrativamente alle rispettive Prefetture di residenza per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

