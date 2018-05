Si droga in via della Spina: residente chiama la Polizia

Nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, un abitante di via della Spina ha contattato la Polizia di Stato per segnalare una situazione di degrado in via della Spina: un signore adiacente alla chiesa si stava iniettando della droga con una siringa.

La sala operativa della Questura ha mandato sul posto una pattuglia della Squadra Volante che ha trovato l'uomo ancora con la siringa in mano. Il soggetto, tossicodipendente irregolare e con un cospicuo numero di precedenti per reati di varia natura, è risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione per un cumulo di pene complessivo di due anni e un mese. Il provvedimento è al momento sottoposto a sospensione.