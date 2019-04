Lavori pubblici: donato un drone al Comune per verifiche strutturali e progetti

Sarà usato un drone dall'ufficio tecnico del Comune per fare rilievi per esigenze progettuali, verifiche ravvicinate di aree altrimenti irraggiungibili (tetti di edifici pubblici, ponti), verifiche patrimoniali, rilievi topografici e altri utilizzi che l’amministrazione riterrà necessari. Lo ha deciso la Giunta comunale accettando la proposta di donazione di un 'aeromobile a pilotaggio remoto APR' da parte di un'azienda del territorio.

"Ringrazio Soluxioni che ha effettuato la donazione - dice l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - da tempo pensavamo di dotare gli uffici di questo strumento che potrà essere utile ai nostri tecnici per fare verifiche in zone altrimenti difficilmente raggiungibili se non con impalcature e quindi a costi elevati a carico dell'amministrazione".

Già definito anche il corso di 'very light critico' con teoria e addestramento base che un tecnico del Comune svolgerà presso un centro di addestramento autorizzato dall'Enac, per poter utilizzare lo strumento nel pieno rispetto delle normative vigenti, dal Codice della navigazione alle disposizioni in materia di sicurezza e privacy.