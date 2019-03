Duathlon Sprint Silver delle Città Medievali: i provvedimenti alla viabilità

In occasione della '3° Duathlon Sprint Silver delle Città Medievali', competizione a livello nazionale in programma a Pisa domenica 10 marzo, saranno adottati provvedimenti alla viabilità e alla sosta.

Dalle ore 13.00 di sabato 9 marzo fino alle ore 22.00 del 10 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Carrara per montaggio e smontaggio delle strutture.

Domenica 10 marzo, dalle 10.00 alle 16.00, divieto di sosta in via S. Niccola, Piazza Solferino (lato Est), Lungarno Pacinotti, Lungarno Buozzi (lato fiume, intero tratto e da via S. Marta al civico 20), piazza Caduti di Cefalonia (lato fiume), Lungarno Fibonacci (lato fiume, intero tratto e lato opposto dall’ingresso del Giardino Scotto al Lungarno Galilei), Lungarno Galilei (da piazza S. Sepolcro a piazza XX Settembre), Lungarno Gambacorti.

Sono previste modifiche alla circolazione con chiusura al traffico veicolare dalle ore 08.00 alle ore 17.00 in piazza Carrara (eccetto residenti nella fascia oraria 08.00-12.00); dalle ore 12.00 alle 16.00 in Ponte di Mezzo e via S. Niccola; dalle ore 13.00 alle 16.00 in Lungarno Fibonacci, piazza Caduti di Cefalonia (lato fiume), Ponte della Fortezza, via S. Maria (da via Trento a L.no Pacinotti).

Dalle ore 13.00 alle 16.00 sempre di domenica 10 marzo previsto divieto di immissione su Lungarno Pacinotti da piazza Solferino; su Piazza Solferino da Ponte Solferino e da Lungarno Simonelli; su via Roma da Lungarno Simonelli. Inversione del senso di marcia di piazza S. Sepolcro e via Flaminio dal Borgo per consentire l’uscita ai veicoli in sosta sul Lungarno Galilei; abrogazione dell’area pedonale di via S. Martino, nel tratto da vicolo del Moro a Corso Italia; doppio senso di circolazione su via Toselli da Corso Italia a via dell’Occhio; abrogazione della Ztl di via Mazzini per consentire l’uscita obbligatoria per chi proviene da via delle Belle Donne.

Chiusura al traffico veicolare nelle seguenti strade, limitata al tempo strettamente necessario al passaggio della gara: piazza Arcivescovado, via Capponi, via Martiri, via S. Frediano, via Curtatone e Montanara, via S. Giuseppe, via S. Apollonia, via Consoli del Mare.

Infine saranno istituite corsie protette per il passaggio dei partecipanti nelle strade interessate alla gara. È fatto divieto a tutti i veicoli non al seguito della gara di immettersi nel percorso interessato alla manifestazione sportive di oltrepassare le corsie delimitate dedicate ai partecipanti alla gara.