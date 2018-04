Doppio furto al centro commerciale dei Borghi: cinque persone arrestate

Cinque persone sono state arrestate in seguito a due diversi furti realizzati ieri, venerdì 13 aprile, al centro commerciale dei Borghi di Navacchio.

La prima è una 20enne romena, in Italia senza fissa dimora, arrestata dai Carabinieri della stazione di Navacchio per furto aggravato. La giovane, all’interno di un negozio di abbigliamento, si è impossessata di numerosi capi, per un valore di 500 euro, dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio. La donna è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo davanti al tribunale di Pisa, previsto per oggi, sabato 14 aprile.

Sempre presso il centro commerciale di Navacchio, i Carabinieri hanno fermato per furto un peruviano 39enne. L'uomo, con altri tre complici, è entrato all’interno di un negozio di scarpe poco prima dell’orario di chiusura, sottraendo due paia di calzature del valore di oltre 150 euro, venendo poi bloccato dai militari prontamente intervenuti. Le indagini, immediatamente svolte attraverso le testimonianze dei presenti e la visione delle telecamere della video sorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio, al quale ha preso parte una 'banda' di quattro persone, con gli altri tre che sono riusciti a dileguarsi a bordo di un’autovettura.

Le ricerche del mezzo hanno dato subito esito positivo, con l’autovettura che è stata individuata, inseguita e bloccata. A bordo le tre persone ricercate, anche loro di nazionalità peruviana: due uomini rispettivamente di anni 26 e 24 anni, ed una donna di 23 anni. La successiva perquisizione ha permesso il rinvenimento delle scarpe poco prima sottratte e della borsa schermata utilizzata per eludere il sistema antitaccheggio. I quattro sono stati accompagnati in caserma e nella tarda notte sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Trattenuti presso le camere di sicurezza, verranno giudicati oggi, sabato 14 aprile, con rito direttissimo dal tribunale di Pisa.