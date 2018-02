Incidente tra Pisa e Livorno: muoiono due giovani

Due giovani, di cui al momento non è nota l'identità, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte di sabato 3 febbraio, intorno alle 3.30, tra Camp Darby e Stagno. L'auto su cui viaggiavano in direzione Pisa, dopo aver urtato un'altra vettura, è finita nel canale Scolmatore per cause ancora in corso di accertamento. A bordo dell'altra auto coinvolta nel sinistro, che è rimasta sulla carreggiata, due giovani di Rosignano che non sarebbero in condizioni gravi. Sul posto per i soccorsi, oltre ai vigili del fuoco, due ambulanze della pubblica assistenza e due della Misericordia di Montenero.