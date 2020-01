E' iniziata la nuova campagna tesseramenti di Aism Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Scegli di schierarti con chi, da solo, non può lottare contro una malattia come la sclerosi multipla. Non sei ancora iscritto? Iscriviti. Sei già iscritto? Rinnova. Con soli 25 euro all’anno puoi fare la differenza! Solo se siamo in tanti possiamo continuare a raggiungere traguardi decisivi. INSIEME, una conquista dopo l’altra Essere socio, oggi più che mai, significa sentirsi parte di un grande progetto che nelle persone – attente, coraggiose e determinate come te – ha il proprio cuore. Vogliamo contare su di te. Per essere insieme, una conquista dopo l’altra.

Perché è importante? Perché versando la quota associativa si fa la scelta di diventare Socio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e di entrare a fare parte di una famiglia più grande, unita per un fine comune: un mondo libero dalla sclerosi multipla. Il versamento della quota ha valore annuale (da gennaio a dicembre dell’anno di versamento) e include il bimestrale SM Italia, principale periodico di informazione dell’Associazione. Ma come si fa a aderire? Diventare Socio AISM è semplice, basta eseguire un versamento specificando nella causale l’anno di iscrizione (“Socio per l’anno… ”) e scegliendo se essere: • Socio Ordinario euro 25; • Socio Sostenitore euro 50; • Socio Benemerito euro 250;1 • Socio VITALIZIO euro 5.000

Modalità di pagamento: • Bollettino postale a favore di AISM Intestato ad AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Via Operai 40, 16149 Genova. Conto corrente N. 26267005. Causale del versamento: “QUOTA ASSOCIATIVA ANNO: (inserire l’anno di per cui si versa la quota)” e la sezione di riferimento (Pisa in questo caso).

Presso la sezione AISM È possibile iscriversi anche presso la Sezione Provinciale AISM di Pisa che si trova in Piazza Papa Giovanni XXIII 11 a Pisa ed è aperta il lunedì dalle 16 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 18.

La quota di iscrizione ad AISM Onlus non ha carattere di donazione e pertanto non può essere né dedotta né detratta fiscalmente. Per maggiori informazioni aismpi@libero.it Fb: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Pisa) IG: @aismpisa

La malattia

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa e ancora priva di cura definitiva. È la seconda causa di disabilità nei giovani, dopo gli incidenti stradali. In Italia, su 118 mila persone con SM, la metà sono giovani sotto i 40 anni e l’incidenza delle diagnosi nelle donne è del doppio rispetto a quella nella popolazione maschile. Sono 3.400 i nuovi casi ogni anno: una diagnosi ogni 3 ore. AISM – Associazione italiana Sclerosi Multipla. 50 anni fa AISM era formata da non più di una decina di volontari e una sola sede. Oggi l’Associazione è attiva su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con SM, attraverso le sue 100 Sezioni Provinciali, i Coordinamenti regionali, i 63 Gruppi Operativi, i 13 mila volontari, i servizi di riabilitazione, i centri socio-assistenziali, le strutture per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale. Inoltre, dal 1998, AISM è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, istituita per continuare a promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla SM.