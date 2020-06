Raccolta rifiuti: a Calcinaia e Fornacette arriva l'Ecomobile

Un mezzo motorizzato che sosterà ogni sabato a Calcinaia e Fornacette. Il tempo necessario per ricevere tutti quei piccoli rifiuti che non sono contemplati nella differenziazione del sistema di raccolta porta a porta e che altrimenti sarebbero destinati alla Stazione Ecologica. Parliamo dell’Ecomobile, il nuovo servizio che sarà introdotto nel Comune di Calcinaia a partire dalla prossima settimana, ovvero da quando entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta porta a porta.

A beneficio dei cittadini si ricorda che da lunedì 29 giugno sarà mantenuto l’orario di esposizione di sacchi e mastelli (ovvero tra le 22 e le 6 del giorno precedente al ritiro), ma saranno invertiti i ritiri del lunedì e del martedì. Il lunedì sarà effettuato il ritiro del rifiuto organico, il martedì quello della carta.

Il giorno di ritiro di sfalci e potature sarà invece il sabato pomeriggio. Tutte queste novità sono comunque contenute nella App Il Riciclario e riportate nel nuovo calendario di raccolta che è in fase di distribuzione in tutto il territorio comunale. Tra le interessanti novità introdotte per incoraggiare la differenziata vale la pena soffermarsi sul servizio dell’Ecomobile che, come anticipato, consiste in un mezzo che sosterà tutti i sabati dell’anno a partire dal prossimo 4 luglio e, ad eccezione di Ferragosto (15/08/2020) e Santo Stefano (26/12/2020), dalle ore 9 alle ore 10 in via Corsi (zona del Mercato di Calcinaia) e dalle 10.15 alle 12 presso il Mercato di Fornacette.

Presso l’Ecomobile i cittadini potranno conferire: vecchi indumenti o calzature, olio vegetale (da cucina), lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce, stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (radio, cellulari, phon, tostapane, frullatori e utensili elettrici in genere), farmaci scaduti, solventi, pesticidi o acidi. Il servizio è descritto anche sulla App Il Ricilario.