Si rompono le tubazioni, edifici lesionati: case evacuate

Dissesto statico a seguito della rottura di un tratto interrato dell'acquedotto comunale nella tarda mattinata di oggi, 26 febbraio, in via Battisti a Volterra, all'altezza dei civici 70-72-74. Si sono verificate importanti lesioni a due fabbricati ed è stato necessario allontanare cinque persone dalle loro abitazioni. Gli abitanti hanno trovato sistemazione da parenti ed amici.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, oltre al personale tecnico del Comune e alla Polizia Locale. L'azienda di gestione acque è entrata in azione con i propri tecnici per risistemare il tratto di acquedotto danneggiato.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito veicolare e pedonale per permettere le operazioni di riparazione.