Santa Croce sull'Arno, dissesto statico per un edificio in centro: abitanti allontanati

Non è sicuro un edificio del centro di Santa Croce sull'Arno, quindi chi ci abita è stato costretto a uscire. E' successo la sera di martedì 6 marzo in Corso Mazzini. I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti a causa del dissesto statico di un fabbricato, costituito da tre appartamenti.

La verifica degli operatori ha evidenziato criticità per quanto riguarda il tetto ed i solai. La causa dei problemi strutturali sono numerose infiltrazioni di acqua e lo stato di vetustà dell'immobile. L'edificio è stato dichiarato inagibile, per cui gli occupanti hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il Comune è all'opera per trovare una sistemazione provvisoria per le persone coinvolte.