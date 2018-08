'Educazione alla cittadinanza' materia scolastica: come aderire alla raccolta firme a Pisa

Il Comune di Pisa ha aderito, come già molti altri comuni della provincia, alla proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dal Comune di Firenze con il sostegno di ANCI per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia curriculare, che si configurerà quindi come disciplina autonoma, con una propria valutazione, nelle scuole di ogni ordine e grado.

"L’amministrazione comunale di Pisa - ha spiegato l’assessore alle politiche scolastiche Rosanna Cardia - accoglie con interesse questa proposta da sempre caldeggiata proprio perché si ritiene fondamentale che nelle nuove generazioni cresca il senso di appartenenza alla comunità, aumenti la conoscenza dei principi costituzionali e la consapevolezza rispetto al bene di tutti e alle norme comportamentali".

Per poter depositare questa proposta di legge in Parlamento occorrerà raccogliere 50mila firme in sei mesi. I cittadini potranno aderire all’iniziativa sottoscrivendo l’apposito modulo della raccolta firme presso l’ufficio elettorale in vicolo del Moro n.3 durante il seguente orario: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.