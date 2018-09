'Educazione alla cittadinanza' materia di scuola: anche Vicopisano dice 'sì'

Anche Vicopisano dice 'sì' alla proposta di Anci, promossa in tutta Italia, di rendere una rinnovata 'educazione civica' materia scolastica a tutti gli effetti. La proposta di legge popolare, da sostenere attraverso la raccolta di firme, prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado l'ora di 'educazione alla cittadinanza' sia materia curricolare, obbligatoria e con voto. La legge andrebbe quindi trasformare gli eventuali progetti formativi presenti in vari istituti, andando a paririfare l'insegnamento agli altri.

In provincia avevano già aderito all'iniziativa Ponsacco, Volterra, Pisa, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D'Arno, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. "Sarebbe molto importante partire dai banchi di scuola per formare buoni cittadini - sottolinea il sindaco Juri Taglioli - non a caso questa proposta di legge da noi sottoscritta parte proprio dai sindaci e dagli amministratori di tutta Italia. Educare al bene comune, alla legalità e alla sicurezza nel rispetto reciproco. Ma anche all’utilizzo della rete contro discorsi di odio, cyberbullismo, false notizie e informazioni, promuoverndo la partecipazione civica. Sono solo alcuni degli obiettivi di questa proposta che ci impegneremo anche personalmente a sostenere fino al raggiungimento del traguardo delle 50mila firme e della presentazione in Parlamento".

E' possibile sottoscrivere la proposta all’ufficio Anagrafe del Comune ed è previsto un banchetto di raccolta firme anche domenica 9 settembre, in occasione della Festa dei bambini e delle bambine che si svolgerà al circolo L'Ortaccio a Vicopisano, dalle 16.00 alle 19.00. Altri banchetti saranno organizzati nelle prossime settimane e ne sarà data comunicazione.