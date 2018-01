Educazione sessuale con Arci Gay, gli studenti: "Polemica sul niente"

Non è tardata la risposta degli studenti all'attacco del Comitato 'Famiglia, Scuola, Educazione' sulla presunta inopportunità dell'intervento dell'Arci Gay nell'autogestione al Liceo Dini, in merito a lezioni sul tema educazione sessuale.

Scrivono infatti i rappresentanti Francesco Montana, Adriano Tonini e Pietro Balestri: "Abbiamo appreso con stupore e sdegno la dichiarazione del Comitato, dichiarazione che attaccava la nostra scuola per il semplice fatto di aver ospitato l'associazione Arcigay. Leggendo quanto da loro affermato si deduce infatti che il problema sarebbe consistito nell'approccio tenuto da tale associazione verso i temi trattati. Nella realtà il Comitato si è espresso senza andare a indagare quali fossero state le reali modalità di svolgimento dell'aula in cui Arcigay è intervenuta. L'associazione si è occupata di questioni assolutamente tecniche con un rigore, precisione e chiarezza che qualunque presente non ha potuto non riconoscere la loro neutralità nell'affrontare gli argomenti trattati".

"Troviamo inoltre arrogante - proseguono i ragazzi - il tentativo di ergersi a paladini dell'integrità degli studenti da parte del Comitato, sia in quanto l'intervento di tale associazione era stato concordato con il Consiglio d'istituto della scuola, che si era espresso a larga maggioranza a favore del programma che conteneva l'intervento di Arcigay, sia poiché vi si legge l'intenzione di intervenire nello svolgersi dell'autogestione in maniera non democratica, ma cercando vilmente di trascinare la scuola in un polverone mediatico che come detto si basa sul niente".

Concludono i rappresentanti: "Ricordiamo che l'autogestione è un'occasione voluta dai ragazzi che si propongono di portare a scuola temi che altrimenti non verrebbero trattati, con lo scopo di affrontare problematiche anche attuali per sollecitare lo spirito critico degli studenti".