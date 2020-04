Coronavirus: l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati per i Buoni Alimentari a Pisa

Sono una trentina le attività commerciali a Pisa già convenzionate dove utilizzare i Buoni Alimentari, la cui disciplina sarà operativa a partire da domani, lunedì 6 aprile. L'elenco, oggetto di aggiornamento nei prossimi giorni, è pubblicato sul sito del Comune. Di seguito l'elenco delle attività commerciali convenzionate attualmente:

Pisa Centro

Alimentari Briciole Di Pane, largo del Parlascio 31, t. 050 561582

Bagnoni Patrizia Rosticceria, via Vernigalli 21, t. 050 580544

Da Claudino Pane e Vino, via D’Azeglio 1, t. 050 9910643

Alimentari Pizzicheria Alzapiedi Sergio, via D. Cavalca 24, t. 050 579877

Carrefour Express, via F. da Buti, t. 050 20025

Carrefour Express, via San Martino, t. 050 8068259

Pani e Tulipani, via Benedetto Croce 77, t. 050 6201187

Conad, via Cottolengo 5/7/9, t. 050 500192

Panificio Silvestri, via Crispi 20, t. 329 8537035

Panificio Borelli, via Garibaldi 81, t. 339 1104835

Ovo E Farina, via Garibaldi 97/A, t. 348 6420330

Macelleria Ciampalini, via Garibaldi 92/A, t. 338 3726039

Alimentari Bencivelli, via Garibaldi 144, t. 050 571195

Maurizio Carni, via Cavalca 29, t. 050 580544

San Giusto/San Marco/Aeroporto

Eurospin Tirrenica spa, via Alessandro Da Morrona 6, t. 800595595

Unicoop Firenze, via Pasquale Pardi 4, t. 050 503424

Marina Di Pisa / Tirrenia /Calambrone

Manzi Gastronomia, via Maiorca 93, t. 328 7032318

Pescheria Boccadarno, via Maiorca 121, t. 050 36474

Unicoop Firenze, largo Betti 2, t. 050 31101

Unicoop Firenze, via Pisorno 58, t. 050 33269

Pescheria Tirrenia, via Delle Rose 4/A, t. 050 37073

Porta A Mare/ Porta A Lucca/Pratale/Cisanello

Unicoop Firenze, via Ponte A Piglieri 12, t. 050 2231499

Unicoop Firenze, via di Gello 67c, t. 050 830262

Unicoop Firenze, via Manara Valgimigli 1-3, t. 050 3139599

Star Bene Senza Glutine, via Di Gello 11/A, t. 050 7219251

Alimentari Fuori Porta, via Porta A Mare 20, t. 334 8617182

Eurospin Tirrenica spa, via Chiassatello 28, t. 800595595

Panetteria Da Luca, via Piave 43, t. 050 830404

Clorophylla Veg&Bio, via V. Veneto 1, t. 050 552132

Conad City, via della Pura 13, t. 050 552576

Riglione/Ospedaletto

Carrefour Express, via Calatafimi (Riglione), t. 050 983389

Macelleria Cappagli Luciano, via Calatafimi 20 (Riglione), t. 050 982054

Metro Pisa Cash And Carry, via Scornigiana 30, t. 050 979111