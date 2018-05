Eletto il nuovo direttivo della Round Table 73 Pontedera per l’anno sociale 2018-2019: Matteo Tagliaferri è il nuovo presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 4 maggio 2018 a Pontedera si è svolta l’Assemblea Elettiva della Round Table 73 Pontedera per le nuove cariche per l’anno sociale 2018-2019. Dopo ampia e costruttiva discussione da parte dei soci è stato eletto:

- Presidente: Matteo Tagliaferri, private banker di San Miniato

- Vice Presidente: Paolo Bartali, consulente del lavoro di San Miniato

- Past-President: Nicola Papazafiropulos, docente di Lucca

- Tesoriere: Michelangelo Pinsocchi , dottore commercialista di Pontedera

- Corrispondente: Gianluca Centola, consulente sicurezza sui luoghi di lavoro di Pontedera

- Segretario: Fabio Agonigi, geometra di Vicopisano

- Gestore Materiali e Web Master: Masini Iacopo, imprenditore nel campo media e comunicazione di Bientina



Sentito il programma del nuovo Presidente e le nuove linee guida in tema di visibilità, sviluppo e service legati al territorio, si preannuncia un anno intenso e ricco di soddisfazioni per la RT73. Uno speciale ringraziamento al Presidente Uscente Nicola Papazafiropulos, che durante la serata ha riassunto i traguardi e gli obiettivi raggiunti dal club nel suo anno di Presidenza. La Round Table è un'organizzazione dedicata a GIOVANI lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. Tratto caratteristico della Round Table è l'età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età.