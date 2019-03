Normale: via all'elezione per la scelta del Direttore

E' stata indetta nei giorni mercoledì 8 e giovedì 9 maggio la prima sessione di voto per l’elezione del Direttore della Normale per lo scorcio di anno accademico 2018/2019 e per il sessennio accademico 2019/2025. I seggi saranno aperti la mattina e il pomeriggio di mercoledì, e la mattina di giovedì, nelle sedi centrali della Normale a Pisa (Palazzo della Carovana) e Firenze (Palazzo Strozzi).

Sono chiamati a votare tutti i professori di prima e seconda fascia (ordinari e associati) della Scuola, per un totale di 46 voti esprimibili; votano anche le altre componenti, con un peso diverso nel computo totale: il voto espresso collettivamente dai ricercatori sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo; per gli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento, così come per ilpersonale tecnico amministrativo, la percentuale è del 10%.

Negli scorsi giorni è pervenuta una sola candidatura alla carica di Direttore, quella del prof. Luigi Ambrosio, ordinario di Analisi matematica della Scuola Normale. Il quorum sarà raggiunto se il candidato unico sarà votato dalla maggioranza assoluta, ovvero dal 50% più uno dei voti esprimibili. Qualora non fosse superata questa soglia, si procederà a una ulteriore sessione di voto, prevista per il 14 maggio (è anche stata programmata una terza sessione, il 16 maggio). Le votazioni avverranno con modalità telematica.