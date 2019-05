Consorzio di Bonifica: saltano le nomine per mancanza del numero legale

"Il Consorzio di Bonifica pisano è incapace di eleggere presidente ed assemblea". E' quanto denunciano le segreterie provinciali di Flai-Cgil e Fai-Cisl. Lo scorso mese di aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti dei 6 Consorzi di Bonifica della Toscana. Ad essere particolarmente atteso era il rinnovo dell’amministrazione del Consorzio 4 Basso Valdarno, con sede a Pisa, che era stato commissariato dalla Regione Toscana da gennaio 2018.

"Dobbiamo constatare con disappunto - scrivono le sigle sindacali in una nota - che, a seguito di regolari e democratiche elezioni, costate svariate migliaia di euro dei contribuenti, non si è stati capaci di eleggere il presidente, l’ufficio di presidenza e convalidare l’assemblea consortile, per mancanza del numero legale dei componenti. Oltre ad essere un comportamento irrispettoso nei confronti di chi si è recato a votare, siamo preoccupati poiché l’ente, senza presidente ed assemblea dei consorziati, resta nella situazione di stallo che si protrae ormai da 18 mesi a questa parte, compromettendo l’efficienza delle attività di salvaguardia del territorio e bloccando gli accordi per la salvaguardia dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori".

"Visto che i Consorzi di Bonifica - proseguono i sindacati - in questo momento, sono i soli che fanno manutenzione e salvaguardia del territorio, come segreterie provinciali chiediamo alla politica di mettere davanti a qualsiasi dinamica di partito o di potere, il senso di responsabilità ed il rispetto nei confronti dei cittadini che hanno votato perché pagano la tassa di bonifica e che si aspettano di vedere alla guida dell’ente le persone che sono state scelte da loro".