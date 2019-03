Elezioni rettore Scuola Sant'Anna: a vuoto anche il secondo scrutinio

Ancora un nulla di fatto per le elezioni del rettore della Scuola Superiore Sant'Anna, chiamato a guidare l'istituzione d'eccellenza per il mandato 2019-2025. Il secondo scrutinio si è tenuto martedì 5 e mercoledì 6 marzo. Ampiamente superato anche in questo secondo appuntamento il quorum richiesto per considerare valido lo scrutinio: i votanti effettivi sono stati 803. Percentuale: 78 per cento.

Non è stata raggiunta la soglia di eleggibilità, fissata a 401,5. I candidati hanno riportato i seguenti voti ponderati: Eugenio Guglielmelli 387,9856; Sabina Nuti 396,4139. Bianche: 18,6115.



Adesso è in programma il terzo scrutinio, fissato per martedì 26 e mercoledì 27 marzo, dopo la nuova assemblea del corpo elettorale, che sarà convocata dal decano, prof. Giovanni Dosi.