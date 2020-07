A San Rossore l'elicottero antincendio della Protezione Civile Regionale

A San Rossore, per il secondo anno consecutivo, trova la sua base operativa l'elicottero antincendio della Protezione Civile, grazie all'accordo tra l'Ente Parco e la Regione Toscana. Arrivato il 1° luglio rimarrà per tutto il periodo estivo, correlato al più alto rischio incendi, sempre pronto a intervenire in caso di necessità grazie alla professionalità degli elicotteristi, a disposizione di tutto il territorio pisano e toscano sulla base delle indicazioni della sala operativa unificata permanente della Regione. La Tenuta è stata scelta per la facile raggiungibilità dei collegamenti.

Si ricorda che proprio dal 1° luglio, e fino al 31 agosto salvo proroghe, è vietato su tutto il territorio regionale l'abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi. Come tutto l'anno è vietato abbandonare rifiuti, in special modo sigarette. La mancata osservanza dei divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste. In caso di incendio, si invita a segnalare ai seguenti numeri: 800 425 425 (Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana), 1515 (Corpo Forestale dello Stato), 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).