Cadute da cavallo e dalla bicicletta: doppio intervento dell'elisoccorso

Doppio intervento dell'elicottero Pegaso nella giornata di oggi, sabato 24 marzo. Questa mattina una ciclista di 45 anni è caduta dalla bicicletta in una strada boschiva nei pressi di Buti riportando un trauma facciale. Attivato l'elisoccorso che ha trasportato la biker a Cisanello: da quanto si apprende la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Altro intervento nel pomeriggio intorno alle 16 per il soccorso di una 16enne di Lucca caduta da cavallo al centro ippico Lo scoiattolo di Treggiaia, a Pontedera, che ha riportato un trauma cranico. La giovanissima, fanno sapere dal 118, è stata trasportata al pronto soccorso di Cisanello in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.