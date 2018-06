Estate: torna Eliopoli Summer con tanti ospiti nazionali

Prende il via la terza edizione della rassegna Eliopoli Summer che si svolgerà dal 16 giugno al 16 settembre. L’edizione 2018 prevede 55 eventi che si terranno in Piazza Antonio Madonna a Calambrone durante i tre mesi di programmazione. Una rassegna rientra nel calendario di Marenia, organizzata e coordinata dal Comune di Pisa e dal Teatro di Pisa.

Gli eventi sono organizzati dall’Associazione culturale Eliopoli, da New Times e da Confesercenti Toscana Nord, grazie alle risorse messe a disposizione delle attività presenti sulla Piazza, del Teatro di Pisa, Comune, e da numerosi sponsor che, a seguito del successo delle scorse edizioni, hanno inteso premiare e sostenere la rassegna estiva di Calambrone.

Si punta a raggiungere le 20mila presenze nei 55 eventi, battendo e raddoppiano il record del 2017 con le oltre 10mila presenze ai 30 eventi realizzati nello stesso periodo estivo.

Il programma

Confermati gli appuntamenti dedicati all’attualità, alla cultura, allo spettacolo con 7 serate di 'Venerdì da star', talk show ripresi da Granducato TV e condotti da Massimo Marini. Al Calcio italiano che ha vinto i mondiali è dedicato il primo Talk show del 6 luglio, poi serate con artisti e personaggi dello spettacolo e tanta comicità con:

- Alessandro Cecchi Paone, Pippo Franco, Emanuela Aureli, Renato Raimo e Elena Presti il 13 luglio

- I protagonisti del Bar Lume di Marco Malvaldi e Roan Johnson il 10 agosto

- Paola Di Benedetto (Madre natura), Butinar, Juan Lorenzo e Michele Perna il 17 agosto

- Maria Grazia Cucinotta, Alvaro Vitali, Andrea Agresti, Silvano Patacca e Elena Presti il 24 agosto

Una serata dedicata alla politica nazionale il 31 agosto. Ci saranno 4 serate dedicate a dibattiti e approfondimenti con Il Tirreno nel mese di luglio (3-10-18-25) e 4 serate in agosto dedicate a Fatti e personaggi organizzate da La Nazione (6-22-27-30).

Quattro serate dedicate ai libri e alla lettura. Il 5 luglio sulle Colonie di Calambrone, 12 luglio sul Trenino per Tirrenia, 31 luglio con Fabrizio Bartelloni e il 2 settembre con Monica Cirinnà e Alessandra Nardini.

Tanta musica dal vivo sul palco di Eliopoli summer con Sabrina Salerno il 20 luglio e altri 18 concerti di musica dal vivo che allieteranno le serate estive a Calambrone. Tra le altre alcuni Tribute (Queen, Pink Floyd, The Doors, Beatles, 883, Guns’n roses, Abba, The Blues Brother, Cold Play). Il DJ Steve Martin sarà sul palco di Eliopoli Summer il 2 agosto. E il 23 giugno avremo una tappa del concorso canoro Area Sanremo Tour. Avremo poi la rassegna 'Eliopoli Kids' tutta dedicata ai bambini esattamente tutte le domeniche a partire dal 24 giugno in poi per 9 domeniche sere organizzato da Confesercenti Toscana nord. Baby dance, giochi vari, laboratori didattici, Artisti di strada e il concorso Bravissima il primo Talent show della Tv italiana condotto da Valerio Merola.

Infine la moda sarà un'altra protagonist. Sfilata di moda il 30 giugno e venerdi 27 luglio con Massimo Marini e la presenza della cantante e esperta di moda Jo Squillo. Avremo lo spettacolo di Miss Mondo il 7 agosto al Cafe Elite e il 11 agosto Pegaso in Tour summer 2018, oltre alla finale di Miss Principessa d’Europa il 29 agosto. Sulla Piazza avremo la Giostra per i bambini per quasi tutto il periodo della rassegna.