Caso Scieri, si chiude l'indagine della Procura militare: accusa di omicidio

La Procura militare di Roma, che circa 6 mesi fa aveva riaperto l'indagine, è sempre più convinta che la morte di Emanuele Scieri abbia avuto dei responsabili. Come riporta l'Ansa, l'ente di giustizia ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini per i tre caporali della Folgore indagati, Andrea Antico, Alessandro Panella e Luigi Zabara. L'accusa è di 'Violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato, in concorso'.

La ricostruzione emersa a fine anno scorso sembra confermata: i tre superiori avrebbero sorpreso il giovane allievo al telefono, attività vietata, costringendolo quindi ad una punizione. Atti di nonnismo che si sarebbero conclusi con l'imposizione della salita sulla torre di asciugatura dei paracadute, da cui poi Scieri è precipitato. Il mancato soccorso successivo avrebbe quindi causato la morte del militare.