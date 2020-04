Cibo congelato e a lunga conservazione alle famiglie in emergenza alimentare

Un'iniziativa per sostenere le famiglie in emergenza alimentare. E' quella realizzata da ConfCommercio e Comune di Pisa con la collaborazione della società Damagel, distributore nel campo della ristorazione con sede a Migliarino Pisano, e della Menu Srl con sede in provincia di Modena. Le aziende hanno messo a disposizione un quantitativo importante di generi alimentari surgelati e a lunga conservazione per aiutare a superare le difficoltà quotidiane di molti cittadini residenti nel Comune di Pisa

"I soggetti a cui verranno destinati i generi alimentari - afferma Gianna Gambaccini assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa e presidente della Sds Zona Pisana - saranno individuati sulla base di requisiti socio-economici con la collaborazione di SdS Zona Pisana. Per la distribuzione verrà invece utilizzata la rete di volontariato. È una iniziativa che rappresenta i valori morali ed etici che Pisa riesce sempre ad esprimere e ancor più nelle difficoltà. Restiamo convinti di poter uscire da questa triste situazione, con il coraggio e l’ottimismo ma soprattutto con un forte spirito di collaborazione ringrazio Fabrizio Fontani di ConfCommercio Pisa per essersi attivato per questa iniziativa e le aziende che hanno donato generi alimentari".

"E’ un enorme soddisfazione per me - afferma Fabrizio Fontani presidente Conflitorale e Sib Balneari ConfCommercio Pisa - aver collaborato per la riuscita di questa bella iniziativa, che sicuramente darà una mano alle tante famiglie del Comune di Pisa in difficoltà in questo periodo davvero triste per tutti e che ci auguriamo finisca nel più breve tempo possibile".