Emergenza Coronavirus: "Aism è a disposizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La sede della Sezione AISM di Pisa, Piazza Giovanni XXIII 14/r e del Gruppo Operativo Valdera a Pontedera, c/o Centro Poliedro in via Giulio Verne 28,anche durante l’emergenza del COVID-19 continuano ad essere attive e a garantire supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio con il supporto psicologico a distanza individuale e di gruppo. “SCRIVICI UNA MAIL CON LA TUA RICHIESTA/ESIGENZA LASCIANDO IL TUO CONTATTO TELEFONICO” insieme, siamo più forti – dice Maria Gabriella Dei, presidente della sezione – ricordate che abbiamo attivato anche un l’SMS solidale 45512 a sostegno di tutti noi”. Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus perché a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautele e perché nella fase di emergenza vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto. Sul sito dell’Associazione è disponibile uno speciale contenente le principali informazioni, notizie e approfondimenti di interesse per le persone con sclerosi multipla e caregiver, raggiungibile all’indirizzo www.aism.it/coronavirus Per informazioni è attivo anche il numero verde AISM 800 803028 ulteriormente potenziato per rispondere a tutte le emergenze. AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. Sezione Provinciale AISM di Pisa e Gruppo Operativo Valdera E-mail: aismpisa@aism.it Facebook: https://www.facebook.com/AismPi