Emergenza Coronavirus: "Viviamo la fase 2 in sella alla bicicletta"

L'emergenza Covid-19, che ha provocato una drastica riduzione di tutte le attività, sembra finalmente avviarsi verso la fase 2. Il lockdown al quale siamo stati obbligati ha determinato, tra le numerose conseguenze, un crollo degli spostamenti dei cittadini: ma con l'auspicata ripartenza delle attività produttive e, nel mese di settembre, forse anche delle scuole, bisogna porsi il problema di come riorganizzare la mobilità cittadina per compensare un trasporto pubblico a capacità ridotta. Attorno a questi aspetti ruota la riflessione di Carlo Carminati e della sezione pisana della Federazione italiana ambiente e bicicletta: il presidente dell'associazione afferma che "le norme alle quali dovremo attenerci, prima fra tutte il distanziamento sociale, ridurranno significativamente l'uso del trasporto pubblico che, in situazioni normali, garantiva circa un quarto di tutti gli spostamenti".

Il presidente di Fiab Pisa si interroga su come la città può prepararsi a questo scenario. "Sarebbe poco saggio rassegnarsi ad una sorta di 'piomba libera tutti' volto all'utilizzo del mezzo privato - spiega - poiché questa 'non scelta' è insostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dell'efficienza del sistema". Secondo Carminati "un aumento indiscriminato del traffico porterebbe, con il progressivo ripristino di tutte le attività, verso la paralisi della mobilità". Per il presidente dell'associazione pisana "la fase 2 non può pertanto prescindere da un rinnovato impegno sul fronte della mobilità sostenibile, con l'obiettivo di predisporre una rete per indirizzare l’utenza che abbandonerà il trasporto pubblico verso alternative diverse dall’auto". In questo senso "la bicicletta (elettrica e non) si presenta come il mezzo ideale per far ripartire le nostre città: non inquina, garantisce il distanziamento sociale, e fa bene alla salute".

Carlo Carminati porta a sostegno di questo auspicio l'esempio di realtà metropolitane molto importanti, come Londra, New York e Parigi, nelle quali l'utilizzo della bicicletta è fortemente incentivato per alleggerire il volume del traffico delle auto private. "L'uso della bicicletta è infatti fortemente raccomandato (concetto ribadito anche dalla Regione Toscana, che con la recente ordinanza del 18/4/2020 ha sollecitato l'uso dei mezzi di mobilità sostenibile per gli spostamenti da e verso i luoghi di lavoro) e la Regione Emilia Romagna ha previsto incentivi economici per favorire l'utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro" sottolinea il presidente di Fiab Pisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo Carminati la mobilità ciclistica è una risorsa preziosa per la fase 2 che si vivrà sul territorio pisano, "non solo in funzione degli spostamenti quotidiani e della logistica cittadina, ma anche come volano per la ripresa del turismo". "Ma per cogliere questa opportunità - conclude il presidente di Fiab Pisa - è necessario che il Comune di Pisa si attivi subito per creare una vera e propria Rete di Mobilità di Emergenza (RME), intervenendo con modifiche a basso impatto economico per trasformare le vie cittadine (e quelle di collegamento con le frazioni limitrofe) in percorsi ciclabili sicuri. Da parte nostra siamo pronti a collaborare, e anzi auspichiamo che venga convocata a breve una seduta della Consulta della bicicletta per studiare azioni concrete che ci permettano di ripartire col piede giusto".