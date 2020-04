"Il settore della ristorazione è al collasso": l'appello di Cna Pisa

Quali saranno le condizioni imposte dalle istituzioni per la ripartenza? Quando avverrà questa ripresa delle attività? Quando i titolari, gli chef, i camerieri e i barman potranno tornare nei loro locali per lavorare? Sono gli interrogativi che ormai da settimane gli operatori del settore della ristorazione e alberghiero rivolgono a chi gestisce l'emergenza Coronavirus. A farsi portavoce delle istanze degli imprenditori iscritti alla Cna Pisa è Daniele Fagiolini, responsabile del settore Horeca e titolare dell'Antico Ristoro delle Colombaie a San Mniato. Il ristoratore spiega che "da tempo ci stiamo chiedendo come potremo posizionare all'interno del locale i tavoli e soprattutto quanti coperti potremo realizzare".

"Sicuramente una grande opportunità sarà data dall'utilizzo di spazi all'aperto - afferma il responsabile di Cna Pisa - quindi ci aspettiamo che da parte dei comuni, soprattutto nelle località turistiche, ci siano segnali forti in questa direzione: azzerare o abbattere i costi di Cosap e Tosap almeno per questa stagione e semplificare il più possibile l'utilizzo di suolo pubblico". Stare all'aperto molto probabilmente sarà molto più sicuro rispetto all'interno dei locali, "e dove è possibile si deve incentivare questa possibilità". "Anche noi ristoratori dovremo ripensare l'utilizzo degli spazi disponibili - prosegue Fagiolini - proprio per essere più coerenti con questa situazione durerà almeno fino a tutto il 2020 ed anche oltre. Ma occorre avere le nuove regole subito, perché le incertezze sono già troppe".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Daniele Fagiolini prosegue, sottolineando che "si dovrà abituare lo staff ad utilizzare dispositivi come mascherine, guanti e prodotti igienizzanti". Nell'immediato il ristoratore di San Miniato si augura che venga sbloccato il servizio da asporto, "perché attualmente non comporta rischi e interromperebbe il blocco completo delle attività. L'emergenza, dopo aver perso gli incassi di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e degli eventi come matrimoni e comunioni, è completa" afferma Fagiolini. "L'appello a gran voce dei ristoratori - conclude il responsabile Cna Pisa - è rivolto alle nostre amministrazioni comunali: auspichiamo la cancellazione immediata delle tasse comunali quali TARI, IMU, affissione, occupazione del suolo pubblico. E soprattutto là dove è possibile chiediamo la concessione gratuita o a condizioni più favorevoli del suolo pubblico. Rivedere tutte le tasse comunali secondo la nuova ripartizione di spazi per ricalcolare al ribasso le tasse che gravano sulle superfici delle attività produttive è un primo, fondamentale passo per garantire la ripresa del settore della ristorazione".